Anne ayı ve yavruları yolda görüntülendi, minik yavrunun çabası gülümsetti

Gümüşhane'de yolda görüntülenen anne ayı ve iki yavrusundan biri annesiyle kaçarken, diğerinin dağa tırmanma çabası gülümsetti.

Gümüşhane merkeze bağlı Yağmurdere köyünde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, anne ayının iki yavrusuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı anlar yer aldı. Bu sırada yoldan araçların geldiğini fark eden anne ayı hızla yamaçtan aşağı doğru kaçtı. Yavrulardan biri annesini takip ederek onunla birlikte gözden kaybolurken, annesi ve minik kardeşinin kaçtığını fark edemeyen diğer yavru ise dağa tırmanmaya devam etmeye çalıştı.

Minik ayının dağa tırmanmak için gösterdiği çaba izleyenleri gülümsetti. - GÜMÜŞHANE

