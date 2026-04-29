Gölette kaçak avcılığa geçit yok: Yasa dışı ağ imha edildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen denetimler devam ediyor.

Hayrabolu ilçe sınırlarındaki Parmaksız Göleti'nde yasa dışı yöntemlerle bırakılan balık ağı, ekiplerin titiz çalışması sonucu tespit edilerek sudan çıkarıldı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, kaçak avcılığa karşı sahada etkin bir mücadele yürüttüklerini ifade etti.

Evin, ekipler tarafından gölette yapılan kontroller sırasında fark edilen ağın, su ürünleri ekosistemine zarar verdiğini ve bu nedenle derhal müdahale edildiğini söyledi.

Sudan çıkarılan yasa dışı ağın imha edildiğini belirten Evin, ağ içerisindeki balıkların ise canlı olarak yeniden gölete bırakıldığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
