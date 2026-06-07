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Gercüş'te iki sansarın trafo üzerindeki oyunu kameraya takıldı

Gercüş'te iki sansarın trafo üzerindeki oyunu kameraya takıldı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde iki sansarın trafo merkezi üzerinde oyun oynama anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, doğal yaşamın sevimli üyeleri olan iki sansarın bir trafo merkezi üzerindeki oyun oynama anları vatandaşların kamerasına yansıdı.

Gercüş'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafo merkezinin üzerinde ortaya çıkan iki sansar, çevredeki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Genellikle gece saatlerinde ortaya çıkan ve insanlardan gizlenen sansarlar, bu kez gündüz gözüyle ve bir arada görüntülendi. Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri tarafından fark edilen sevimli canlılar, yüksek gerilim hattının bulunduğu trafo merkezinin üzerinde hiçbir şeye aldırış etmeden uzun süre birbirleriyle oynadı. Adeta saklambaç oynarcasına birbirini kovalayan ve neşeli hareketler sergileyen sansarların o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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