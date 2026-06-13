Gercüş'te Haziran ayında yıldırımlar geceyi aydınlattı

Batman'ın Gercüş ilçesinde gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, ilçede görsel açıdan unutulmaz anlara sahne oldu. Haziran ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ilçede, aniden bastıran yoğun bulut kütlesiyle gökyüzünü bir anda hareketlendi.

Haziran ayında nadir görülen yoğunluktaki şimşek aktivitesi ve peş peşe düşen yıldırımlar, gece yarısı Gercüş semalarını adeta bir festival alanına çevirdi. İlçe merkezinin üzerinden geçen elektrik yüklü bulutlar, dakikalarca kesintisiz bir ışık şovuna sahne oldu. Gecenin karanlığı, ardı ardına çakan şimşeklerin gücü ve yeryüzüne süzülen yıldırım dalgalarıyla saniyeler içinde adeta güne dönüştü.

İlçe merkezinden ve yüksek noktalardan net bir şekilde izlenebilen bu doğa olayı, Gercüş'ün silüetiyle birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Evlerinde ve sokaklarda bu büyüleyici atmosferi büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşlar, pencerelere koşarak o anları hayranlıkla izledi. Pek çok vatandaş muazzam ışık patlamalarını cep telefonları ve kameralarıyla kayıt altına aldı.

Gece boyu süren yoğun şimşek hareketliliğinin ardından, ilçede herhangi bir mal veya can kaybının yaşanmaması ve yıldırım düşmesi sonucu olumsuz bir ihbarın gelmemesi ise sevinçle karşılandı. Gercüşlüler, Haziran ayının ortasında doğanın sunduğu bu tehlikeli ama bir o kadar da büyüleyici görsel şöleni pencerelerinden güvenle takip etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı