Gençlik Merkezi öğrencilerine kültür ve tarih gezisi düzenlendi

Bayburt Gençlik Merkezleri tarafından erkek öğrenci grubuna yönelik Hasankeyf ve Midyat ilçelerini kapsayan gezi programı düzenlendi.

Program kapsamında öğrenciler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hasankeyf bölgesini ziyaret etti. Ardından kültürel dokusuyla bilinen Midyat gezisi ile program devam etti.

Gezi sayesinde gençlerin farklı şehirleri tanıma ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı bulduğu belirtildi. Programın, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi. - BAYBURT

