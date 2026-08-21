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Eskişehir’de sıcaklığın 42 dereceye ulaşması bekleniyor

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Eskişehir’in içinde olduğu bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması, Sarıcakaya ilçesinde termometrelerin 42 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması, Sarıcakaya ilçesinde termometrelerin 42 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşların muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Yayımlanan hava tahmin raporunda, günün en yüksek hava sıcaklıklarının bazı merkezlerde 35 derece ve üzerine çıkması beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde Bursa çevreleri ile Kütahya'nın kuzey kesimlerinde kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 42 derece ile Sarıcakaya ve 41 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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