Eskişehir'de mayıs ayında kar sürprizi

Eskişehir'de mayıs ayında sulu kar yağdı.

Bahar aylarının ortasında olunmasına rağmen hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına gerilemesiyle birlikte Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi'nde bugün sulu kar yağdı. Kent merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, rakımı yüksek olan Yarımca bölgesinde yağış yerini sulu kara bıraktı. Mayıs ayında yağan karı gören mahalle sakinleri, bu anları şaşkınlıkla takip etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı