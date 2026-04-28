Eskişehir'de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği değerlendiriliyor. Yayımlanan hava tahmin raporunda, yağış esnasında yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebildiği belirtildi. Kentin geri kalan bölümünde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 23 derece ile Alpu, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı