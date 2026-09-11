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Eskişehir’de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor

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Eskişehir’in içinde olduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. En düşük hava sıcaklığının ise 27 derece ile Mihalıççık ilçesi olacağı değerlendiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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