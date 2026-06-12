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Eskişehir'de sıcaklığın 37 dereceye kadar ulaşması bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir ve çevresinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, Sarıcakaya ilçesinde sıcaklığın 37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif esecek.

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, Sarıcakaya ilçesinde sıcaklığın 37 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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