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Eskişehir'de yol çöktü, sürücüler zor anlar yaşadı

Eskişehir'de yol çöktü, sürücüler zor anlar yaşadı
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Eskişehir Odunpazarı'nda asfalt yolda meydana gelen çökme sonucu oluşan derin çukur, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Vatandaşlar çukurun önüne taş koyarak önlem aldı, yetkililere haber verildi.

Eskişehir'de asfalt yolda çökme meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak'taki asfalt yolda henüz bilinmeyen sebeple çökme yaşandı. Yolun ortasına oluşan ve altta akan suyun görülebildiği derin çukur, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Çevredeki vatandaşlar, bir kaza yaşanmaması amacıyla çukurun önüne taş koydu. Durum ilgili kurumlara bildirilirken, yolun onarılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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