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Bulunduğu sokağa renk katan 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' artık yok

Bulunduğu sokağa renk katan 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' artık yok
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Eskişehir'de emekli esnaf Memduh Çetin'in felçli eşi için oluşturduğu 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı', kentsel dönüşüm nedeniyle kaldırıldı. Bina tahliye edilirken, renkli görüntü yerini boş ve bakımsız bir çevreye bıraktı.

Eskişehir'de emekli esnaf Memduh Çetin'in hasta eşi için oluşturduğu 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı', yaşadığı binanın kentsel dönüşüme girmesiyle birlikte kaldırıldı. Memduh amcanın önüne park yaptığı bina çevresinin eski renkli görüntüsünden eser kalmadığı görüldü.

Emekli esnaf Memduh Çetin, 19 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçiren 59 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin için Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Dural Sokak'taki evlerinin önünü çiçekler ve ağaçlarla donatmıştı. 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adı ile bilinen alan, yıllar boyunca bulunduğu sokağa renk katmış, çeşitli basın organlarında da çok defa yer bulmuştu. Memduh amcanın yaşadığı 2 katlı bina, yakın zamanda kentsel dönüşüme girdi. Kentsel dönüşüm kararıyla birlikte binadaki daireler tahliye edilirken, 'Sevgililer ve Aşıklar' parkı da kaldırıldı. Hem önü hem de içi boş olan binanın çevresinde oluşan görüntü, eski günleri arattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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