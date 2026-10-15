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Erzincan'da yağış sonrası gece semaları şimşek ve yıldırımlarla aydınlandı

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Erzincan'da yağış sonrası gece semaları şimşek ve yıldırımlarla aydınlandı
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Erzincan'da gün boyunca etkili olan yağmur kent genelinde günlük yaşamı etkilerken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gece saatlerinde peş peşe çakan şimşekler ve yıldırımlar Erzincan semalarını aydınlatarak görsel şölen oluşturdu.

Erzincan'da etkili olan yağışın ardından gece saatlerinde peş peşe çakan şimşekler ve yıldırımlar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Erzincan'da gün boyunca etkisini gösteren yağmur, kent genelinde günlük yaşamı etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gece saatlerinde ise Erzincan semalarında art arda çakan şimşekler ve yıldırımlar, karanlığı aydınlattı. Gökyüzünde oluşan ışık görüntüleri, kentte dikkat çekici anların yaşanmasına neden oldu.

Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü kentte, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlar görsel açıdan etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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