Erzincan'da yağış sonrası gece semaları şimşek ve yıldırımlarla aydınlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan'da etkili olan yağışın ardından gece saatlerinde peş peşe çakan şimşekler ve yıldırımlar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Erzincan'da gün boyunca etkisini gösteren yağmur, kent genelinde günlük yaşamı etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gece saatlerinde ise Erzincan semalarında art arda çakan şimşekler ve yıldırımlar, karanlığı aydınlattı. Gökyüzünde oluşan ışık görüntüleri, kentte dikkat çekici anların yaşanmasına neden oldu.

Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü kentte, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlar görsel açıdan etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı