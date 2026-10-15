Erzincan'da sağanak Çağlayan'da su baskınına yol açtı, Erzurum yolu tek yönlü kapandı

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Erzincan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çağlayan beldesinde su baskınları yaşanırken, Erzurum- Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisi sel suları nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan kentte, aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çağlayan beldesinde bulunan hidroelektrik santralinde (HES) su seviyesi en üst seviyeye ulaşırken, sulama kanallarından taşan sular tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu.

Bölgede ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen sel nedeniyle kara yolu tek yönlü olarak ulaşıma kapatılırken, sürücülerin güzergahtaki yol durumunu takip etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı