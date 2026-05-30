Erzincan'da dolu ve heyelan ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzincan'da gece başlayan sağanak yağış fındık büyüklüğünde doluya dönüştü. Dolu araçlara zarar verirken, Erzincan-Kemah kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı. Karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açtı.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Özellikle Erzincan-Kelkit kara yolunda etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı bazı araçlarda maddi hasara yol açarken, sürücüler araçlarını koruyabilmek için kapalı alanlara yöneldi.

Öte yandan yağışın ardından Erzincan-Kemah kara yolunda heyelan meydana geldi. Ulaşım bir süre kontrollü olarak durduruldu.

Karayolları ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açılırken, yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
