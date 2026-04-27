Erik büyüklüğündeki doluların isabet ettiği vatandaşlar panik yaşadı
Hatay'da etkili olan erik büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Hatay'da anlık yağışlar kent genelinde zaman zaman kendini göstermeye devam ediyor. Antakya'da anlık olarak etkili olan erik büyüklüğündeki dolu yağışına Yıldırım mesire alanında piknik yaparken yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadılar. Doluların kendilerine isabet etmesiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, çözümü araçlarına binmekte ve kapalı alana geçmekte buldular. Vatandaşların dolu yağışıyla yaşadıkları panik anları ve erik büyüklüğündeki dolunun ebatı kameraya yansıdı. Doluların isabet ettiği vatandaşlarsa canlarının yandığını dile getirdiler.

"Her dolu erik büyüklüğünde isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor"

Dolu yağışının vücuduna isabet etmesiyle canının acıdığını dile getiren Utku Kartal, "Hatay'da şu anda hava yağışlı ve dolu yağıyor. Her dolu erik büyüklüğünde isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor. Gökyüzü adeta delindi, her dolu erik büyüklüğünde. Kafamıza ve vücudumuza düşen dolular canımızı acıtıyor" dedi.

"Buraya kadar geldim, mangal yemeden gitmem"

Yağışa rağmen mangal yemeden evine gitmeyeceğini söyleyen Savaş Yıldırım, "Yağış bir anda vurdu geçti. Herkes bıraktı gitti, ben mangalı yemeden gitmeyeceğim. Buraya kadar geldim, mangal yemeden gitmem. Dolular gülle büyüklüğündeydi, bereket yağıyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

