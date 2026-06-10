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Koruma alanı dışına yuva yapan caretta caretta için şeritli tedbir

Koruma alanı dışına yuva yapan caretta caretta için şeritli tedbir
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Mersin'in Erdemli ilçesinde nesli tehdit altındaki iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ilk defa merkez sahilde yuva yaparken görüntülendi. Bekçiler bölgeyi koruma altına alırken, vatandaşlar duyarlılık çağrısında bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesi merkezindeki sahilde ilk defa bir iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) yuva yaparken görüntülendi. Durumun bildirilmesi üzerine bekçiler bölgeye şerit çekerek koruma alanı oluşturdu.

Nesli tehdit altındaki caretta cerattaların önemli üreme alanları olan Mersin'de anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Kaplumbağaların koruma alanları yanı sıra farklı noktalarda da görünmesi dikkat çekti. Erdemli ilçe merkezinde Merkez Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanı yanındaki kumsal alana çıkan bir deniz kaplumbağası yuva yaptı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, hayvanın rahatsız edilmemesi için alana şerit çekti. Merak edip bölgeye gelen bazı çocuklar, daha önceden atılan veya dalgalarla gelen pet şişeleri topladı.

Gençlerden Ayşe İrem, deniz kaplumbağasının ilk defa bu bölgede yuva yaptığını belirterek, herkesin özellikle plastik atıklarını çöpe atmasını isteyerek duyarlılığa davet etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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