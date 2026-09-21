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Elazığ Keban'da koruma altındaki dağ keçileri yerleşim yerine yakın görüntülendi

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Elazığ Keban'da koruma altındaki dağ keçileri yerleşim yerine yakın görüntülendi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görüntülendi. Kayalık ve dağlık alanda ilerleyen keçilerin anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altında bulunan dağ keçileri, ilçe merkezine yakın bölgelerde görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, Keban ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktalarda ortaya çıktı. Keçilerin kayalık ve dağlık alanda ilerlediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede zaman zaman yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülen dağ keçileri, vatandaşların ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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