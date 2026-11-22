Elazığ Harput'ta aç kalan tilkiyi elle besleyen vatandaş o anları kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde dolaşan bir vatandaş, aç kalan yaban tilkisini elindeki ürünlerle elle besledi. Vatandaş o anları cep telefonuyla kaydederken tilki, verilen ürünleri yedikten sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Elazığ'da bir vatandaş, aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, tarihi Harput Mahallesi'nde yaşandı. Tarihi alanları görmek için bölgede dolaşan bir vatandaş, yaban tilkisiyle karşılaştı. Eline bulunan malzemeleri tilkiyi veren vatandaş o anları cep telefonuyla kayda aldı. Aç kalan tilki, bir süre vatandaşın verdiği ürünleri yedikten sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı