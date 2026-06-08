Palu'da trenin çarptığı inek telef oldu
Elazığ'ın Palu ilçesinde demiryoluna çıkan ineğe tren çarptı. Hayvan telef olurken, demiryolu trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde trenin çarptığı inek, telef oldu.
Olay, Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeden geçen demiryolu hattında bir inek raylara çıktı. Bu sırada geçiş yapan tren, hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek telef oldu.
Bölgedeki demiryolu trafiğinde kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı