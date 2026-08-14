Haberler

Elazığ'da Aşırı Sıcaklar Kenti Boşalttı

Elazığ'da Aşırı Sıcaklar Kenti Boşalttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle cadde, sokak, park ve bahçeler büyük ölçüde boş kaldı. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmazken, dışarıda olanlar gölgeli alanlarda serinlemeye çalıştı.

Elazığ'da etkili olan sıcaklar nedeniyle, kent genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Elazığ'da etkili olan sıcaklar, kent yaşamını da olumsuz etkiledi. Günün en sıcak saatlerinde kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu gözle görülür şekilde azaldı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken park ve bahçeler de büyük ölçüde boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşlar ise güneşten korunmak ve serinlemek için gölgeli alanlara yöneldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Aşırı yağışlar sele neden oldu: 8 ölü, 4 yaralı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!