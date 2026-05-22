Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da sağanak etkili oldu, bazı caddeler suyla kaplanarak sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli sağanak sonrasında bazı caddeler adeta dereye döndü. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
