Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede bulunan oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Güneykent Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Mahalle yolunda görüntülenen oklu kirpi daha sonra gözden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı