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Mikserden taşan beton yola döküldü

Mikserden taşan beton yola döküldü
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Elazığ'da Beyzade Efendi Bulvarı'nda rampa yukarı seyir halindeki beton mikserinin arka kapağının bulunmaması nedeniyle harç taşarak asfalta döküldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü olay yerinden ayrıldı.

Elazığ'da bir mikserden taşan beton harcı, yola döküldü. O anlar tepki çekti.

Olay, Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa yukarı seyir halinde olan ve arkada kapağı bulunmayan beton mikserinden harç taşarak asfalta döküldü. O anlar bir başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Harcı asfalta döken sürücü, daha sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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