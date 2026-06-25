Mikserden taşan beton yola döküldü
Elazığ'da Beyzade Efendi Bulvarı'nda rampa yukarı seyir halindeki beton mikserinin arka kapağının bulunmaması nedeniyle harç taşarak asfalta döküldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü olay yerinden ayrıldı.
Elazığ'da bir mikserden taşan beton harcı, yola döküldü. O anlar tepki çekti.
Olay, Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa yukarı seyir halinde olan ve arkada kapağı bulunmayan beton mikserinden harç taşarak asfalta döküldü. O anlar bir başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Harcı asfalta döken sürücü, daha sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı