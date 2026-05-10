Kedinin yılanla oyunu kamerada

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir kedi apartman içerisinde yakaladığı kedi ile dakikalarca oynadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir apartmana giren yılanı fark eden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O sırada apartmanda bulunan bir kedi ise yılana yaklaşarak dikkat çekti. Kedi yakaladığı yılan ile dakikalarca oynadı. Yılanın ise bu sırada savunma pozisyonuna geçtiği ve elinden kaçmaya çalıştığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı