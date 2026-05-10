Kedinin yılanla oyunu kamerada
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir apartmanda, bir kedi yakaladığı yılana dakikalarca oyun oynadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir apartmana giren yılanı fark eden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O sırada apartmanda bulunan bir kedi ise yılana yaklaşarak dikkat çekti. Kedi yakaladığı yılan ile dakikalarca oynadı. Yılanın ise bu sırada savunma pozisyonuna geçtiği ve elinden kaçmaya çalıştığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı