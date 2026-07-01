Elazığ'da arazi yangını

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kovancılar ilçesine bağlı Kuşhane köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, arazide çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede yangını söndüren itfaiye ekipleri, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı