Haberler

Elazığ'da arazi yangını

Elazığ'da arazi yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vatandaşlar yangın riskine karşı uyarıldı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kovancılar ilçesine bağlı Kuşhane köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, arazide çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede yangını söndüren itfaiye ekipleri, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike
Adana'da 'büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

'Büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi