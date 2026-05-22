Eğirdir'de budama ve aşılama kursuna yoğun ilgi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen meyve yetiştiriciliği budama ve aşılama kursunu 35 kursiyer başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde, Serpil köyünde meyve yetiştiriciliğine yönelik budama ve aşılama eğitim programı düzenlendi. Bölgedeki üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlayan kursa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitim programı kapsamında kursiyerlere, meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri, ağaçların verimliliğini artırma yöntemleri, hastalıklarla mücadelede budamanın önemi ile farklı aşılama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde, kaliteli ve yüksek verimli üretim için dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. Toplam 40 kursiyerin katıldığı eğitim programını başarıyla tamamlayan 35 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını almaya hak kazandı.

Eğitim faaliyetleri devam edecek

Sertifika töreninde konuşan Eğirdir İlçe Tarım Müdürü Ramazan Taran, tarımsal üretimde bilinçli uygulamaların önemine dikkat çekerek, çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. Kursa katılan vatandaşlar ise eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, edindikleri bilgilerin üretim süreçlerine önemli katkı sağlayacağını söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
