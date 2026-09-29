Edirne Meriç'teki Küplü beldesinde mahsur kalan balıklar göletlere bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, sulama kanallarında mahsur kalan balıklar, amatör olta balıkçıları ve doğaseverler tarafından kurtarılarak göletlere bırakıldı.

Küplü Amatör Olta Balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği Başkanı İbrahim Arıcı ve dernek üyeleri, sulama kanallarında mahsur kalan balıkları fark ederek çalışma başlattı. Ekipler tarafından kanallardan özenle toplanan balıklar, Küplü'de bulunan göletlere taşınarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yapılan çalışmayla balıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğal ortamlarına yeniden kazandırılması sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı