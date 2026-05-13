Edirne'de sağanak yağış etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Meteoroloji uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücüler kaygan yollarda dikkat etmekte zorlandı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde başlayan yağmur, trafikte zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.
Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşanırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte ilerleyen sürücüler kayganlaşan yollarda dikkatli şekilde yol aldı.
Kent genelinde etkisini sürdüren yağış sebebiyle araç yoğunluğunun bulunduğu bazı noktalarda trafik yavaşlarken, sağanak yağışın gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - EDİRNE