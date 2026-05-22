Şiddetli rüzgarda yağmur yağdı, ağaç kırıldı: Vatandaşlar erik peşine düştü

Edirne'de etkili olan sağanak yağış Saraçlar Caddesi'nde ilginç görüntülere neden oldu. Şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle cadde üzerindeki bir erik ağacı devrilirken, vatandaşlar ağacın dallarında kalan erikleri topladı.

"Bayram için komposto yapacağız"

Yere düşen erikleri poşetlere dolduran vatandaşlardan Hamide Kayan, topladıkları erikleri bayram için değerlendireceklerini söyleyerek, "Bayramda gelecek misafirlerimize ikram etmek için komposto yapacağız" ifadelerini kullandı.

Renkli görüntüler oluştu

Saraçlar Caddesi'nde yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, ortaya tebessüm ettiren anlar çıktı.

Yağış etkisini sürdürüyor

Meteoroloji yetkilileri bölgede yağışlı havanın devam edeceğini belirtirken, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olması istendi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı