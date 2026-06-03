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Kapıkule Sınır Kapısı'nda dolu yağışı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda dolu yağışı
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde kısa süreli ve yoğun dolu yağışı etkili oldu. Görüş mesafesi düşerken, tır ve ağır tonajlı araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. Sürücüler güvenli alanlara çekildi, yollar beyaza büründü.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun dolu yağışı sebebiyle görüş mesafesi düşerken, Kapıkule güzergahında seyir halinde bulunan çok sayıda tır ve ağır tonajlı araç yavaşlamak zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise yağışın şiddetini azaltmasını beklemek için araçlarını güvenli alanlara çekti.

Sınır hattında etkili oldu

Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı çevresinde etkisini gösteren dolu yağışı, yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler dikkatli ilerlerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirli davranıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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