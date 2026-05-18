Düzce'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerle birlikte etkisini gösterdi. Kent genelinde art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirirken, gök gürültüleri vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedilen yağış sırasında bazı vatandaşlar şimşeklerin oluşturduğu görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Meteoroloji yetkilileri ise yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı