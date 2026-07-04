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Düzce'de sağanak yağış etkili oldu

Düzce'de sağanak yağış etkili oldu
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Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Düzce'de hafta sonu etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar tenteler altına sığınırken, yağış sonrası sıcaklık düştü.

Hafta içerisinde son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Düzce'de, etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Düzce'de hafta boyunca etkisini sürdüren sıcak hava, yerini sağanak yağışa bıraktı. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte hafta sonu etkili olan yağış, şehir genelinde hayatı kısa süreli etkiledi. Yaz yağmurları olarak adlandırılan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve saçakların altına sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağışa aldırış etmeden yürüyüşlerine devam etti. Etkili olan yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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