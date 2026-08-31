Haberler

Palandöken Ağustos'ta Doluyla Beyaza Büründü

Palandöken Ağustos'ta Doluyla Beyaza Büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Palandöken Dağı dolu yağışı sonrası beyaz büründü.

Palandöken Dağı dolu yağışı sonrası beyaz büründü. Palandöken'in Ağustos'taki hali görenleri hayrete düşürdü.

Kar kalitesi ve uzun süren kayak sezonu ile dikkat çeken Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nin yaz aylarındaki beyaz görüntüsü, görsel güzelliği de beraberinde getirdi. Son günlerde kent merkezini de etkisi alan yağışlar, dün dolu şeklinde etkili olmuştu. Şehri merkeziyle birlikte Palandöken de dolu yağışı sonrası beyaza büründü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü

Beklenen veriler açıklandı! İşte Türkiye ekonomisinin büyüme rakamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk marketlerinde satılan yağda kanserojen madde tespit edildi! Tek tek toplatılıyor

Sofralardaki üründe büyük tehlike! Raflardan tek tek toplatılıyor
Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Milli yıldızı da aldılar

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Milli yıldızı da aldılar
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı

Tanıyanlar "Ona ne olmuş" demeden edemiyor
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

Görüntü İstanbul'dan! Gece alkol alırken neye uğradıklarını şaşırdılar
Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi
Düsseldorf'taki milyonluk bina mercek altında! Gökçek, Almanya'daki 18 daireyi anlattı

Paranın kaynağını açıkladı
Ordu ve Giresun'da sağanak: Su baskınları ve toprak kaymaları

Trabzon, Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu! Köy yolları kapandı