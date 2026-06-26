Meteoroloji'den Doğu Karadeniz kıyıları için "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında 27 Haziran Cumartesi günü için yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, bölgede yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağı bekleniyor. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağının dile getirildiği uyarıda metrekareye 21 il 60 kilogram arasında yağış düşebileceği ifade edildi.

Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı uyarılarak dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı