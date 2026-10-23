DKMP ekipleri Akdağ'da kızıl geyikleri termal dronla tespit etti

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Denizli ile Afyonkarahisar sınırındaki Akdağ Milli Parkı'nda yaşayan kızıl geyiklerin tespiti için termal kameralı dronlar kullanıldı. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalarla yaban hayatının izlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleniyor.

Denizli'nin Çivril ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi arasında uzanan Akdağ Milli Parkı'nda yaban hayatını korumaya yönelik envanter çalışmaları teknoloji desteğiyle sürdürülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kızıl geyik popülasyonunun tespiti için termal kameralı dronlarla saha taraması gerçekleştirdi. Gece ve gündüz yapılan gözlemlerde kullanılan termal görüntüleme teknolojisi sayesinde sık ormanlık alanlarda ve ulaşılması güç bölgelerde yaşayan hayvanların tespit edilmesi amaçlandı.

DKMP Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geleneksel gözlem yöntemlerinin yetersiz kalabildiği alanlarda termal dron teknolojisinin önemli kolaylık sağladığı belirtildi. Açıklamada, Denizli'de yürütülen kızıl geyik envanter çalışmalarında kapalı ormanlık alanlar ve alpin bölgelerde termal dronlardan yararlanıldığı ifade edilerek, saha taramalarının yaban hayatının takibine ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunduğu kaydedildi.

Akdağ, nadir türlere ev sahipliği yapıyor

Ege Bölgesi'nin önemli doğal yaşam alanları arasında yer alan Akdağ Milli Parkı, zengin bitki örtüsü ve yaban hayvanı çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Kızıl geyiklerin yanı sıra yılkı atları, kara akbabalar ve çeşitli kartal türleri de bölgede yaşamını sürdürüyor. Çok sayıda endemik bitki türünü barındıran milli park, doğal dengenin korunması ve yaban hayatının izlenmesi açısından da önem taşıyor. Akdağ Milli Parkı'nda yürütülen envanter ve izleme çalışmalarının yaban hayvanlarının popülasyon durumunun belirlenmesine ve koruma faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Teknolojik yöntemlerle desteklenen saha çalışmalarının bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı