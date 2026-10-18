Diyarbakır'da aracın kaputunda doğan kedileri itfaiye eri sağlıklı şekilde çıkardı

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Diyarbakır'da aracın kaputunda doğan kediler, itfaiye eri tarafından çıkartıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde aracın kaputunda doğum yapan kedinin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kaputtaki yavru kediler, bir itfaiye eri tarafından sağlıklı bir şekilde çıkartıldı. Kediler, kartona konularak güvenli alana alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı