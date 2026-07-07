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Sıcak hava devasa yılanları ortaya çıkardı

Sıcak hava devasa yılanları ortaya çıkardı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sıcak havanın etkisiyle ortaya çıkan yaklaşık üç metre uzunluğundaki iki yılan, vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sıcak havayla birlikte ortaya çıkan yaklaşık üç metre uzunluğundaki yılanlar görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi kırsal Çınarköy Mahallesi'nde sıcak havanın her geçen gün etkisini artmasıyla yaklaşık üç metre uzunluğundaki iki yılan görüntülendi. Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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