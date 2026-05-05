Daireye giren ebabil kuşunu 6 yaşındaki çocuk fark etti

Adana'da bir apartman dairesine giren ebabil kuşu, evde oynayan 6 yaşındaki çocuğun dikkati sayesinde fark edilerek koruma altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi Başak Sokak'ta bir sitede bulunan 11. kattaki daireye ebabil kuşu girdi. Mercan ailesinin dairesine giren ebabil kuşu, ailenin 6 yaşındaki kızı Hava Ela tarafından salonda bulundu. Küçük kızın durumu annesi Şule Mercan'a bildirmesi üzerine aile, yetkililere haber verdi. Minik Ela, bu sırada kendi adını verdiği ebabil kuşunu evde bulunan kediden de korudu.

İhbar üzerine eve gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ebabil kuşu teslim edildi.

Yaşadıklarını anlatan Hava Ela, "Evde oynarken sesini duydum. Anneme haber verdim. İsmine kendi adımı verdim" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
