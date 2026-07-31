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Dadaşkent-Yıldızkent bağlantısını sağlayan dönel kavşağa geçici düzenleme geldi

Dadaşkent-Yıldızkent bağlantısını sağlayan dönel kavşağa geçici düzenleme geldi
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Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce yürütülecek yapım çalışmaları nedeniyle, Erzurum-Çat-Karlıova Yolunun 3 bin 700’üncü metresinde bulunan Dadaşkent-Yıldızkent bağlantısını sağlayan dönel kavşakta 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçici trafik düzenlemesine gidileceği açıklandı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce yürütülecek yapım çalışmaları nedeniyle, Erzurum-Çat-Karlıova Yolunun 3 bin 700'üncü metresinde bulunan Dadaşkent-Yıldızkent bağlantısını sağlayan dönel kavşakta 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçici trafik düzenlemesine gidileceği açıklandı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çalışmalar süresince ana yolun Erzurum- Çat ve Çat-Erzurum istikametlerinde trafik akışı, 3 şeritli yolun daraltılmasıyla tek şerit üzerinden sağlanacağı vurgulandı.

Dadaşkent ile Yıldızkent arasındaki geçişler ise dönel kavşaktaki orta refüj ve bağlantı yollarının kapatılması nedeniyle paylaşılan görselde belirtilen servis yolları üzerinden gerçekleştirilecek. Çalışmaların, altyapı hatlarının deplase süreçlerine bağlı olarak 13 Eylül 2026 tarihinden önce tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada, "Sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, çalışma sahasında dikkatli ve kontrollü seyretmeleri önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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