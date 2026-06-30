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Kamp alanına giren hırsız tilki kameraya yakalandı

Kamp alanına giren hırsız tilki kameraya yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'ndaki bir kamp alanına gece saatlerinde giren tilki, kampçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tilki, çadırların arasında dolaşıp hırsızlık yaparak kayboldu. Uzmanlar, yiyecek atıklarının açıkta bırakılmaması konusunda uyarıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'ndaki bir kamp alanına gece saatlerinde giren hırsız tilki, kampçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kamp alanında dolaşan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Çadırların ve kamp ekipmanlarının bulunduğu alanda bir süre dolaşan tilki, çevreyi kontrol ettikten sonra hırsızlık yaptı ve hızlıca gözden kayboldu.

Doğal yaşamın önemli parçalarından biri olan tilkinin kamp alanındaki rahat tavırları dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Uzmanlar, yaban hayvanlarının özellikle yiyecek kokusunun bulunduğu alanlara yaklaşabildiğini belirterek, kamp yapan vatandaşların yiyecek atıklarını açıkta bırakmamaları ve yabani hayvanlarla karşılaşmaları halinde müdahale etmemeleri gerektiğini ifade ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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