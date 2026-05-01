Çorum'da mayıs ayında kar yağışı

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin soğuk hava tahmininde bulunduğu Çorum'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Oğuzlar ilçesine bağlı, yüksek rakımlı köylerde başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor. Hava sıcaklığının da düştüğü Çorum'da kar yağışının ara ara yüksek rakımlı bölgelerde devam etmesi bekleniyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı