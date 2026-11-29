Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DÜZCE (İHA) – Çilimli Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul Meclis Toplantısı, Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2026 yılı kasım ayı Olağan Genel Kurul Meclis Toplantısı için bir araya geldi. Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, birliğin olağan genel kurul süreci kapsamında meclis toplantısı yapıldı. Köylere yönelik hizmetlerin yürütülmesinde önemli görev üstlenen Çilimli Köylere Hizmet Götürme Birliği, kırsal bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı