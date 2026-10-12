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Çankırı'da nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak fotokapanlara yakalandı

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Çankırı'da nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak fotokapanlara yakalandı
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Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dünya genelinde koruma altında bulunan vaşağı görüntüledi. Türkiye'de nadir görülen ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşağın ormanda yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Çankırı'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak, fotokapan kameralarına yakalandı.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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