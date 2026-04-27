Haberler

Burhaniye'de baharın ilk meyveleri dutlar kendini gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye ilçesinde, baharın gelmesiyle birlikte meyve ağaçları da erken meyve verme sürecine girdi. Bu dönemde, özellikle kırmızı dutlar dikkat çekici bir olgunlaşma süreci geçirdi.

Ören Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Devrim, bahçesinde yetiştirdiği 20 adet meyve ağacının arasında bulunan dut ağaçlarının meyve verme sürecinin diğerlerine göre daha erken olduğunu dile getirdi. Devrim'in dikkat çeken bahçesi, bölgedeki diğer vatandaşların da ilgisini çekti. Özellikle bu yılın ürün artışıyla dikkat çeken Devrim, ağaçlarının bakımına özen gösterdiğini ve bu özenin karşılığını bol meyve verimiyle aldığını belirtti. 4 çocuk babası Mustafa Devrim "Meyva ağaçlarının erkenden çiçek açması ve meyve vermeye başlaması, bu yılın bereketli bir dönem olabileceğine işaret etti. Bahçemdeki kırmızı dutda erkenden meyve verdi. Benim meyveli ağacım herkesin dikkatini çekiyor. Bu meyveleri şeker hastalarıda yiyebiliyor. Bunları komşularımızla beraber yiyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda eriklerle kayısılarda çıkacak. İnşallah, bu sene bereketli bir sezon olacak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

