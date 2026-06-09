Burdur'da şiddetli yağmur etkili oldu

Burdur'da sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel ve su baskınına karşı uyarıda bulunduğu Burdur'da sağanak yağış etkili oldu. Devam eden sıcak havalar ve uzun süren kuraklık sonrası etkili olan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Olumsuz bir durum yaşanmaması için ekipler önlem aldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı