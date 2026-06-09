Burdur'da şiddetli yağmur etkili oldu
Burdur'da etkili olan sağanak yağış, uzun süren kuraklık ve sıcak havaların ardından vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından ekipler sel ve su baskınına karşı önlem aldı.
Burdur'da sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel ve su baskınına karşı uyarıda bulunduğu Burdur'da sağanak yağış etkili oldu. Devam eden sıcak havalar ve uzun süren kuraklık sonrası etkili olan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Olumsuz bir durum yaşanmaması için ekipler önlem aldı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı