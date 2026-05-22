Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kumluca Köyü yakınlarında bir keçilerin dağlık ve sarp arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, keçileri mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibine teslim etti. - BURDUR

