BUDO, olumsuz hava nedeniyle Mudanya-İstanbul ve Armutlu seferlerinde 12 iptal yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. BUDO açıklamasına göre iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
İptal edilen seferler şöyle:
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08: 00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11: 30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13: 00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
16: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)