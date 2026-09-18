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Boyabat sise teslim

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Boyabat sise teslim
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SİNOP (İHA) – Sinop’un Boyabat ilçesinde yağmur sonrası oluşan sis, ilçe merkezini etkisi altına aldı.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde yağmur sonrası oluşan sis, ilçe merkezini etkisi altına aldı. Kentin üzerini kaplayan sis, havadan görüntülenirken ortaya güzel manzaralar çıktı.

Boyabat'ta etkili olan yağışın ardından sabah saatlerinde ilçe merkezinde sis oluştu. Şehrin üzerine çöken sis, binaları ve cadde ve sokakları yer yer görünmez hale getirirken, yüksekten bakıldığında ise adeta bir sis denizi görüntüsü oluşturdu. Dron ile havadan görüntülenen manzarada, Boyabat'ın sis bulutları içerisindeki görüntüsü dikkat çekti. Şehir merkezindeki yapıların sisin arasında kısmen kaybolduğu görülürken, bazı bölgelerde sisin yoğunluğu nedeniyle görüş mesafesi de azaldı. Yağışın ardından oluşan sis, Boyabat'ta farklı bir atmosfer oluştururken, ortaya çıkan görüntüler bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Boyabat'ın üzerinde etkili olan sisin gün içerisinde yer yer yoğunluğunu kaybetmesiyle birlikte ilçe merkezi yeniden net bir görünüme kavuştu. Ortaya çıkan sis manzarası, dron kamerasına yansıyan görüntülerle böyle görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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