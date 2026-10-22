Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolundaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi

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Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı güzergahında yaşanan sonbahar güzelliği dronla görüntülendi. Yol boyunca renk cümbüşü oluşturan ağaçların bulutlarla bütünleştiği anlar, havadan kaydedilen görüntülerle izleyenleri mest etti.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı yolunda sonbahar mevsiminin tüm güzellikleri yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte milli park güzergahındaki çam, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarının yaprakları sarı, kahverengi, turuncu ve kızıl tonlarına büründü. Yol boyunca uzanan ormanlık alanda oluşan renk cümbüşü, gökyüzündeki bulutlarla birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Doğanın binbir rengine bürünen Abant yolu ve ağaçların üzerindeki bulutların eşsiz uyumu dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı